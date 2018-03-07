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Генсек ОПЕК заверил производителей сланцевой нефти в успешном будущем рынка

Экономика и бизнес
7 марта, 3:35 UTC+3 ХЬЮСТОН ХЬЮСТОН 7, марта. /ТАСС

Мухаммед Баркиндо убежден, что нефть будет оставаться доминирующим источником энергии в глобальной корзине как минимум до 2040 года

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ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на нефтяной конференции CERAWeek в Хьюстоне, рассказал об оптимистичной атмосфере на встрече министров картеля с лидерами сланцевой добычи США, которая состоялась накануне.

"Вчера у нас была встреча за ужином, во время которой мы обменялись наблюдениями, сравнили наши понимания. Вопрос конкурентоспособности, того опыта, который позволил нашим партнерам, работающим на сланцах, достичь таких результатов, конечно же тоже поднимался", - сказал он.

В то же время Баркиндо напомнил, что страны ОПЕК обладают такими добывающими мощностями, которые и "конкурентнее и дешевле по себестоимости, чем любой нефтеносный бассейн в мире".

"Как я уже поделился с нашими коллегами за вчерашним ужином, самое лучшее время для этой отрасли еще впереди. И все ожидания, которые мы строим сегодня, указывают на непрекращающуюся потребность в нефти, которая будет оставаться доминирующим источником энергии в глобальной корзине как минимум до 2040, а возможно и до 2050 года. Будущее нефти ясно и безоблачно", - заключил он.

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