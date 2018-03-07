Le Fil Rouge и другие новинки 88-го Международного автосалона в Женеве

Философия нового концепт-кара от Hyundai — Le Fil Rouge — отражает единство прошлого, настоящего и будущего автомобильного дизайна
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В салоне Hyundai Le Fil Rouge — четыре раздельных футуристичных кресла, огромный центральный дисплей и почти прямоугольный руль
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Концепты Honda Urban EV и Sports EV показали автолюбителям уже во второй раз, но именно в марте 2018-го стало известно, что автомобили все-таки пойдут в серию и появятся на автодорогах Европы к концу 2019 года
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Lamborghini Huracan впервые представили в его открытой версии —
Spyder. Мощность родстера — 640 л.с. До сотни он разгоняется за 3,1 секунды
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Тюнинг-ателье Mansory представило свое исполнение Bugatti Veyron Diamond Edition
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Электрический городской концепт-кар для райдшеринга Renault EZ-GO не нуждается в водителе, а скорость его ограничена 50 км/ч
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Четвертое поколение Hyundai Santa Fe, получившее более спортивный облик, появится в России ближе к концу 2018 года
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Новый суперкомпактный трехцилиндровый хетчбэк Aygo впервые представлен в Женеве компанией Toyota
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Lexus LF-1 Limitless уже показывали в Детройте. Концепт разработали в калифорнийской Calty Design Research
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Второе поколение французского седана Peugeot 508 было представлено в Женеве впервые. Автомобиль оказался короче, ниже и агрессивнее предшественника
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Porsche представила новый гоночный 911 GT3RS с двигателем мощностью 520 л.с. Разгон до сотни — за 3,2 секунды
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Volkswagen представил беспилотный концепт-кар I.D.
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Lamborghini показал свой новый кроссовер Urus, построенный на одной платформе с Audi Q7 и Porsche Cayenne. Цены на авто стартуют с отметки в $200 тыс.
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Hyundai Nexo – водородный кроссовер, созданный на замену Hyundai ix35 Fuel Cell
© Robert Hradil/Getty Images
© Robert Hradil/Getty Images