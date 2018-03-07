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Le Fil Rouge и другие новинки 88-го Международного автосалона в Женеве

Экономика и бизнес
7 марта, 17:27 UTC+3

На ежегодном автосалоне GIMS были представлены новинки от Huindai, Peugeot, Porsche и других автопроизводителей

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Философия нового концепт-кара от Hyundai — Le Fil Rouge — отражает единство прошлого, настоящего и будущего автомобильного дизайна
Философия нового концепт-кара от Hyundai — Le Fil Rouge — отражает единство прошлого, настоящего и будущего автомобильного дизайна
Философия нового концепт-кара от Hyundai — Le Fil Rouge — отражает единство прошлого, настоящего и будущего автомобильного дизайна
© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
В салоне Hyundai Le Fil Rouge — четыре раздельных футуристичных кресла, огромный центральный дисплей и почти прямоугольный руль
В салоне Hyundai Le Fil Rouge — четыре раздельных футуристичных кресла, огромный центральный дисплей и почти прямоугольный руль
В салоне Hyundai Le Fil Rouge — четыре раздельных футуристичных кресла, огромный центральный дисплей и почти прямоугольный руль
© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
Концепты Honda Urban EV и Sports EV показали автолюбителям уже во второй раз, но именно в марте 2018-го стало известно, что автомобили все-таки пойдут в серию и появятся на автодорогах Европы к концу 2019 года
Концепты Honda Urban EV и Sports EV показали автолюбителям уже во второй раз, но именно в марте 2018-го стало известно, что автомобили все-таки пойдут в серию и появятся на автодорогах Европы к концу 2019 года
Концепты Honda Urban EV и Sports EV показали автолюбителям уже во второй раз, но именно в марте 2018-го стало известно, что автомобили все-таки пойдут в серию и появятся на автодорогах Европы к концу 2019 года
© Robert Hradil/Getty Images
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Lamborghini Huracan впервые представили в его открытой версии — Spyder. Мощность родстера — 640 л.с. До сотни он разгоняется за 3,1 секунды
Lamborghini Huracan впервые представили в его открытой версии — Spyder. Мощность родстера — 640 л.с. До сотни он разгоняется за 3,1 секунды
© Robert Hradil/Getty Images
Тюнинг-ателье Mansory представило свое исполнение Bugatti Veyron Diamond Edition
Тюнинг-ателье Mansory представило свое исполнение Bugatti Veyron Diamond Edition
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Четвертое поколение Hyundai Santa Fe, получившее более спортивный облик, появится в России ближе к концу 2018 года
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© Robert Hradil/Getty Images
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Новый суперкомпактный трехцилиндровый хетчбэк Aygo впервые представлен в Женеве компанией Toyota
Новый суперкомпактный трехцилиндровый хетчбэк Aygo впервые представлен в Женеве компанией Toyota
© Robert Hradil/Getty Images
Lexus LF-1 Limitless уже показывали в Детройте. Концепт разработали в калифорнийской Calty Design Research
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© Robert Hradil/Getty Images
Второе поколение французского седана Peugeot 508 было представлено в Женеве впервые. Автомобиль оказался короче, ниже и агрессивнее предшественника
Второе поколение французского седана Peugeot 508 было представлено в Женеве впервые. Автомобиль оказался короче, ниже и агрессивнее предшественника
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Porsche представила новый гоночный 911 GT3RS с двигателем мощностью 520 л.с. Разгон до сотни — за 3,2 секунды
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Porsche представила новый гоночный 911 GT3RS с двигателем мощностью 520 л.с. Разгон до сотни — за 3,2 секунды
© Robert Hradil/Getty Images
Volkswagen представил беспилотный концепт-кар I.D.
Volkswagen представил беспилотный концепт-кар I.D.
Volkswagen представил беспилотный концепт-кар I.D.
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Lamborghini показал свой новый кроссовер Urus, построенный на одной платформе с Audi Q7 и Porsche Cayenne. Цены на авто стартуют с отметки в $200 тыс.
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© Robert Hradil/Getty Images
Hyundai Nexo – водородный кроссовер, созданный на замену Hyundai ix35 Fuel Cell
Hyundai Nexo – водородный кроссовер, созданный на замену Hyundai ix35 Fuel Cell
Hyundai Nexo – водородный кроссовер, созданный на замену Hyundai ix35 Fuel Cell
© Robert Hradil/Getty Images
© Robert Hradil/Getty Images
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Философия нового концепт-кара от Hyundai — Le Fil Rouge — отражает единство прошлого, настоящего и будущего автомобильного дизайна
© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
В салоне Hyundai Le Fil Rouge — четыре раздельных футуристичных кресла, огромный центральный дисплей и почти прямоугольный руль
© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
Концепты Honda Urban EV и Sports EV показали автолюбителям уже во второй раз, но именно в марте 2018-го стало известно, что автомобили все-таки пойдут в серию и появятся на автодорогах Европы к концу 2019 года
© Robert Hradil/Getty Images
Lamborghini Huracan впервые представили в его открытой версии — Spyder. Мощность родстера — 640 л.с. До сотни он разгоняется за 3,1 секунды
© Robert Hradil/Getty Images
Тюнинг-ателье Mansory представило свое исполнение Bugatti Veyron Diamond Edition
© Robert Hradil/Getty Images
Электрический городской концепт-кар для райдшеринга Renault EZ-GO не нуждается в водителе, а скорость его ограничена 50 км/ч
© Robert Hradil/Getty Images
Четвертое поколение Hyundai Santa Fe, получившее более спортивный облик, появится в России ближе к концу 2018 года
© Robert Hradil/Getty Images
Новый суперкомпактный трехцилиндровый хетчбэк Aygo впервые представлен в Женеве компанией Toyota
© Robert Hradil/Getty Images
Lexus LF-1 Limitless уже показывали в Детройте. Концепт разработали в калифорнийской Calty Design Research
© Robert Hradil/Getty Images
Второе поколение французского седана Peugeot 508 было представлено в Женеве впервые. Автомобиль оказался короче, ниже и агрессивнее предшественника
© Robert Hradil/Getty Images
Porsche представила новый гоночный 911 GT3RS с двигателем мощностью 520 л.с. Разгон до сотни — за 3,2 секунды
© Robert Hradil/Getty Images
Volkswagen представил беспилотный концепт-кар I.D.
© Robert Hradil/Getty Images
Lamborghini показал свой новый кроссовер Urus, построенный на одной платформе с Audi Q7 и Porsche Cayenne. Цены на авто стартуют с отметки в $200 тыс.
© Robert Hradil/Getty Images
Hyundai Nexo – водородный кроссовер, созданный на замену Hyundai ix35 Fuel Cell
© Robert Hradil/Getty Images
© Robert Hradil/Getty Images

Ежегодная автомобильная выставка в швейцарской Женеве — Geneva International Motor Show (GIMS) — откроется для широкой публики 8 марта. Huindai показала новое поколение Santa Fe, Peugeot — новый седан 508, Honda объявила о том, что ее ретроконцепт пойдет в серию, а некоторые производители представили беспилотные концепт-кары. Чем автогиганты поразили посетителей автосалона — в фотогалерее ТАСС.

Самый быстрый гиперкар и другие премьеры Женевского автосалона

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