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Медведев: передача функций по администрированию страховых платежей в ФНС себя оправдала

Экономика и бизнес
7 марта, 16:11 UTC+3 ГОРКИ 7, марта. /ТАСС

Отмечается, что по итогам прошлого года сборы страховых платежей выросли на 483 млрд рублей по сравнению с 2016 годом

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ГОРКИ, 7 марта. /ТАСС/. Передача функций по администрированию страховых платежей в Федеральную налоговую службу (ФНС) себя оправдала, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи Мишустин доложил, что по итогам прошлого года сборы страховых платежей выросли на 483 млрд рублей по сравнению с 2016 годом. "Если по темпам смотреть, то это плюс 109,1%", - сказал он.

"То есть вы хотите сделать вывод, что передача функций по администрированию социальных платежей в налоговую службу себя оправдала и позволила собрать большее количество таких платежей", - подвел итог докладу Дмитрий Медведев.

Как заявил Мишустин, с начала текущего года динамика взимания таких платежей также носит позитивный характер. "Хочу сказать, что январь-февраль показывают по темповке также плюс 13,9%, то есть достаточно высокий темп роста и естественно без изменения базовых ставок", - сказал Мишустин.

Как сообщил в ходе встречи глава ФНС, налоговая служба за последние пять лет более чем в два раза снизила количество выездных проверок, увеличив при этом их результативность почти в три раза. "Что очень важно, это то, что больше нет пустых проверок, то есть тех, которые не приводят к результату", - сказал глава ФНС. Он отметил, что риск - ориентированный подход, применяемый при проведении таких проверок, дает неплохие результаты при снижении общего количества проверок. Мишустин также сообщил, что в прошлом году почти на 9% сократилось количество судебных споров между бизнесом и ФНС.

"То есть вы считаете, что это свидетельствует о том, что качество судебных требований, этих спорных ситуаций, оно изменилось. И в судах оказываются только такие требования, которые гораздо более выверенные, чем это происходило раньше, например, 8-9 лет назад", - пояснил со своей стороны Медведев. Он отметил, что за пять лет количество таких дел сократилось почти в восемь раз.

Глава правительства также отметил, что ФНС сегодня является одним из передовых ведомств по внедрению новых методов работы. По его словам, в частности службе удалось наладить электронную систему взаимодействия с налогоплательщиками - физическими лицами.

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