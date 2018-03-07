ВТО начала обсуждение планов США по введению пошлин на металлы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) по инициативе Китая начала обсуждение планов США по введению заградительных пошлин на импорт металлов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Помимо Китая, среди членов международной организации, выразивших обеспокоенность в связи с планами о введении пошлин, - Евросоюз, Канада, Турция, Россия, Австралия, Республика Корея, Япония, Мексика, Индия и Бразилия.

В частности, Бразилия и Китай обратили внимание на принцип "национальной безопасности", которым США аргументируют данную торговую политику. "Мы опасаемся, что США собираются открыть ящик Пандоры, который уже не смогут закрыть", - приводит агентство заявление представителя Канады. При этом многие участники выразили опасение именно по поводу волны ответных экономических мер по принципу "око за око".

Еще в понедельник генеральный директор ВТО Роберту Азеведу предостерег всех участников организации от применения принципа "око за око" в сфере торговли. По его словам, взаимные торговые ограничения погрузят мир в глубокую рецессию.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в ближайшее время введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

В среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая на брифинге в Брюсселе, пригрозила подачей иска в ВТО, если Вашингтон не изменит озвученный план. Также она заявила о возможных ответных мерах со стороны ЕС - введении аналогичных пошлин на целый ряд американских товаров, предварительный список которых уже подготовлен Еврокомиссией.