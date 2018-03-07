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Авиакомпания "Ямал" запустит в мае рейс из Ноябрьска в Санкт-Петербург

Экономика и бизнес
7 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Билеты уже в продаже

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" с мая запускает рейс по новому маршруту Ноябрьск - Санкт-Петербург. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Уже билеты в продаже, с мая будем летать на самолетах Sukhoi Superjet 100 из Ноябрьска в Санкт-Петербург, два раза в неделю", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в планах регионального авиаперевозчика - запустить летом рейсы из городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Симферополь.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600. Ранее сообщалось, что авиакомпания станет якорной в аэропорту Челябинска.

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