Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

На данный момент МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Это стало возможным в связи с законом, принятым в декабре прошлого года, которым в том числе устанавливалось, что полностью МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. Тем не менее 10 января текущего года президент России заявил, что минимальный размер оплаты труда увеличится не в январе 2019 года, а уже в мае 2018 года, после чего внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Таким образом, согласно новому закону, с 1 мая 2018 года МРОТ будет составлять 11 тыс. 163 руб. в месяц.