Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

Экономика и бизнес
7 марта, 16:24 дата обновления: 7 марта, 16:44 UTC+3

Таким образом, минимальный размер оплаты труда составит 11 тыс. 163 руб. в месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Смотрите также

Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума

Закон был принят Госдумой 16 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Это стало возможным в связи с законом, принятым в декабре прошлого года, которым в том числе устанавливалось, что полностью МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. Тем не менее 10 января текущего года президент России заявил, что минимальный размер оплаты труда увеличится не в январе 2019 года, а уже в мае 2018 года, после чего внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Таким образом, согласно новому закону, с 1 мая 2018 года МРОТ будет составлять 11 тыс. 163 руб. в месяц.

Выступая 6 марта на форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле, глава государства подчеркнул, что ранее принять решение о повышении размера МРОТ до уровня прожиточного минимума не позволяли экономические условия. Он также отметил вклад профсоюзов в то, что данное решение все же было принято. По словам Путина, повышение МРОТ улучшит материальное положение 4 млн россиян, хотя этого и недостаточно для решения основной задачи, поставленной им в послании Федеральному собранию - сокращения в два раза уровня бедности в РФ.

Смотрите также

Минимальный размер оплаты труда. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 проходил службу в Ленобласти
2
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
3
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
4
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
5
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
6
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама