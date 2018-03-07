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"Алроса" вложит 12 млрд рублей в алмазное месторождение в Архангельской области

Экономика и бизнес
7 марта, 16:54 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, марта. /ТАСС

Как ожидается, проект просуществует до 2043 года

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 марта. /ТАСС/. Компания "Алроса" инвестирует 12 млрд рублей в дальнейшее освоение месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова в Архангельской области. Об этом сообщил журналистам на горнодобывающем комплексе гендиректор компании "Севералмаз" ("дочка" компании "Алроса") Андрей Письменный.

"Было принято решение о масштабном разворачивании проекта со сроком жизни до 2043 года. Наше месторождение состоит из шести трубок, мы сейчас работаем на так называемой южной группе трубок, отрабатываем трубки Архангельскую и Карпинского-1. Принято решение провести реконструкцию этих карьеров, прирастить объемы добытой руды <...> Это будет уже третий этап [разработки месторождения], реконструкция трубок Карпинского-1 и Архангельская оценивается в 12 млрд рублей", - сказал он.

Как пояснил Письменный, в этом году предприятие приступит к проектированию и начнет закупать дополнительную горную технику. "По расчетам, на южной группе трубок будем работать до 2035 года, с 2035 года перейдем на северную группу трубок, которые находятся в 5-6 км от южной: трубки Пионерская, Ломоносовская - это еще до 2043-2045 гг.", - уточнил он.

"Севералмаз" - российская алмазодобывающая компания, дочернее общество компании "Алроса". Владеет лицензией на крупнейшее в Европе алмазное месторождение им. М. В. Ломоносова, разработка которого началась в 2005 году с запуска горно-обогатительной фабрики мощностью 1 млн тонн руды в год. Второй этап развития предприятия считается с момента пуска второго модуля фабрики в 2014 году производительностью 3 млн тонн руды в год.

В Архангельской области два алмазных месторождения. Второе - имени В. Гриба - разрабатывает компания "Архангельскгеолдобыча". В 2017 году выручка алмазодобывающих предприятий региона составила около 25 млрд рублей. Из них почти 4 млрд были уплачены предприятиями в качестве налогов. По оценкам экспертов, в 2017 году в Архангельской области было добыто около 7,5 млн карат алмазов.

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