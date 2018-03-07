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МТС увеличит долю в Ozon.ru до 13,7%

Экономика и бизнес
7 марта, 16:29 UTC+3

Отмечается, что компания направит на выкуп акций 1,15 млрд рублей

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. МТС увеличит долю в Ozon.ru до 13,7% с 11,2%, направив 1,15 млрд рублей на выкуп допэмиссии акций интернет-ретейлера, сообщила телекоммуникационная компания.

МТС также подписала опционное соглашение, обязывающее компанию в течение 12 месяцев выкупить акции Ozon.ru еще на сумму до 582 млн рублей. В результате доля МТС в интернет-ретейлере увеличится до 14,7%.

"Мы видим, что сейчас оптимальное время для того, чтобы увеличить свою долю в компании, предоставив Ozon ресурсы для дальнейшего развития. С учетом наших недавних приобретений компаний Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в Ozon укрепляют  нашу экспертизу в области электронной коммерции, ускоряя наше движение в интернет-экономику через расширение цифровых услуг, доступных нашим клиентам", - сообщила компания со ссылкой на вице-президента по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корню.

МТС и АФК "Система" в 2014 году купили по 10,8% интернет-магазина Ozon за $150 млн, затем в ходе серии сделок с миноритариями МТС увеличила свою долю в активе до 11,2%. В свою очередь, АФК в январе 2017 года передала принадлежащие ей 10,8% интернет-магазина Ozon венчурному фонду Sistema Venture Capital, мажоритарным акционером которого является АФК.

Ozon.ru - один из крупнейших российских интернет-ретейлеров, чей ассортимент превышает 4,7 млн наименований товаров.

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