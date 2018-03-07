Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.

Согласно ныне действующему закону о лотереях, участником лотереи может являться гражданин, достигший возраста 18 лет и имеющий право участвовать в розыгрыше призового фонда лотереи на основании заключенного с оператором лотереи договора. Выигрыши выплачиваются при предъявлении участником лотереи паспорта или при ином виде идентификации, предусмотренного законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подписанный закон запрещает распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, лотерейных квитанций, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18 лет, а также выплату, передачу или предоставление им выигрышей. При этом при выигрышах от 15 тыс. рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке, а при выигрыше до 15 тыс. руб. она предусмотрена в случае сомнения в его возрасте.

При реализации лотерейного билета в бумажном виде и выплате выигрыша по нему на сумму менее 15 тыс. рублей идентификация участника лотереи будет проводиться оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов только в случае сомнения в достижении им 18 лет.

При покупке электронного лотерейного билета и получении выигрыша по нему на аналогичную сумму участник просто должен будет подтвердить свой возраст, "кликнув" соответствующую кнопку. Одновременно устанавливается, что в данных случаях идентификация в предусмотренном законом о противодействии легализации преступных доходов порядке не проводится.

При продаже лотерейного билета в бумажном виде и выплате выигрыша по нему на сумму, равную 15 тыс. руб и больше, участник лотереи обязан предъявить удостоверяющий личность документ. При выдаче электронного билета и выигрышах по ним на соответствующую сумму предусматривается проведение упрощенной идентификации, которая позволяет установить возраст участника лотереи. В этом случае возможно использование данных идентификации, предоставленных кредитной организацией, организацией почтовой связи, банковским платежным агентом и мобильным оператором.