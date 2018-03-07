Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях

Экономика и бизнес
7 марта, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Закон запрещает распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18 лет, а также выплату, передачу или предоставление им выигрышей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.

Согласно ныне действующему закону о лотереях, участником лотереи может являться гражданин, достигший возраста 18 лет и имеющий право участвовать в розыгрыше призового фонда лотереи на основании заключенного с оператором лотереи договора. Выигрыши выплачиваются при предъявлении участником лотереи паспорта или при ином виде идентификации, предусмотренного законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подписанный закон запрещает распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, лотерейных квитанций, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18 лет, а также выплату, передачу или предоставление им выигрышей. При этом при выигрышах от 15 тыс. рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке, а при выигрыше до 15 тыс. руб. она предусмотрена в случае сомнения в его возрасте.

При реализации лотерейного билета в бумажном виде и выплате выигрыша по нему на сумму менее 15 тыс. рублей идентификация участника лотереи будет проводиться оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов только в случае сомнения в достижении им 18 лет.

При покупке электронного лотерейного билета и получении выигрыша по нему на аналогичную сумму участник просто должен будет подтвердить свой возраст, "кликнув" соответствующую кнопку. Одновременно устанавливается, что в данных случаях идентификация в предусмотренном законом о противодействии легализации преступных доходов порядке не проводится.

При продаже лотерейного билета в бумажном виде и выплате выигрыша по нему на сумму, равную 15 тыс. руб и больше, участник лотереи обязан предъявить удостоверяющий личность документ. При выдаче электронного билета и выигрышах по ним на соответствующую сумму предусматривается проведение упрощенной идентификации, которая позволяет установить возраст участника лотереи. В этом случае возможно использование данных идентификации, предоставленных кредитной организацией, организацией почтовой связи, банковским платежным агентом и мобильным оператором.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 проходил службу в Ленобласти
2
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
3
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
4
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
5
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
6
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама