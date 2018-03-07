Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В СКФО ищут потенциальных заказчиков продукции предприятия "Национальные канатные дороги"

Экономика и бизнес
7 марта, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Соглашение о создании совместного производства КРСК, КСК и Poma заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и французский производитель канатных дорог Poma начали работу по определению потенциальных заказчиков предприятия "Национальные канатные дороги". Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Соглашение о создании совместного производства "Национальные канатные дороги" КРСК, КСК и Poma заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее сообщалось, что первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-Балкарии, на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на российском Кавказе принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.

Смотрите также

На базе совместного предприятия Poma, КСК и КРСКбудет создан учебный центр

Технологии французской компании Poma внедрят в работу нового производства в СКФО

Технологии французской компании Poma внедрят в работу нового производства в СКФО

"Необходимо в кратчайшие сроки определиться с перечнем проектов канатных дорог, которые будут реализовываться на базе совместного предприятия. Прошу разработать соответствующую дорожную карту по определению потенциальных заказчиков продукции совместного предприятия, отбору и последовательной реализации проектов с учетом максимально возможного процента локализации", - приводит слова Байсултанова пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Он также отметил важность завершения регистрации совместного предприятия в установленном законом порядке и внесения информации о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

Компания Poma - один из мировых лидеров на рынке разработки, изготовления, поставки, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологий и оборудования этой компании. В России в 2000-2013 годах возвели 41 дорогу с применением технологии компании Pomа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 проходил службу в Ленобласти
2
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
3
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
4
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
5
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
6
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама