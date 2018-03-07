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Глава ВЭБ предложил использовать инфраструктурную ипотеку для финансирования соцобъектов

Экономика и бизнес
7 марта, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков отметил, что с учетом проектов инфраструктурной ипотеки можно охватить достаточно большое количество направлений

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков предложил использовать инфраструктурную ипотеку для финансирования социально значимых объектов в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Свое предложение Горьков озвучил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Мы говорили про проекты с использованием ГЧП. Есть часть социальных проектов, а с учетом проектов инфраструктурной ипотеки <…> можно охватить достаточно большое количество направлений: дома престарелых, детские учреждения. Здесь, мне кажется, нужна специальная программа, специальное направление. И мы могли бы активно в этом участвовать как ВЭБ и, может, совместно с АСИ, с Минэкономразвития могли бы разработать это как подход", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017 году предложил внедрить в России механизм инфраструктурной ипотеки для инвесторов. Речь идет о схеме, при которой инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т.д.

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