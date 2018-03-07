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АСИ: создание автоматического таможенного пропуска для бизнеса обсуждают в РФ

Экономика и бизнес
7 марта, 16:44 UTC+3 САМАРА САМАРА 7, марта. /ТАСС

Также гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что агентство совместно с Минэкономразвития разрабатывают изменения в сфере регулирования строительной отрасли с использованием цифровых технологий

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САМАРА, 7 марта. /ТАСС/. Возможность организации автоматического таможенного пропуска для российских предпринимателей обсуждается в рамках Национальной предпринимательской инициативы, сообщила в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив гендиректор АСИ Светлана Чупшева, отметив, что за товарами этих предпринимателей будет осуществляться постоянный контроль.

"Будущее, безусловно, за цифровизацией услуг в таможенном администрировании. Это форматы контроля за товаром, еще когда он выходит с производственной площадки, мы уже должны понимать, кто производитель, куда [товар] направляется, и на таможне не задерживать", - сказала она в ходе своего доклада президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Чупшева отметила, что также АСИ совместно с Министерством экономического развития РФ разрабатывают изменения в сфере регулирования строительной отрасли с использованием цифровых технологий, направленные в том числе на получение разрешений на строительство "в один клик" и исключение всех коррупционных механизмов на муниципальном уровне. Сами процедуры должны стать понятны и прозрачны для застройщиков.

"Здесь есть конкретные предложения. <…> Я думаю, в этом году правительство одобрит новую дорожную карту и механизм реализации предпринимательской инициативы", - добавила она.

Дорожные карты - планы мероприятий, подготовленные рабочими группами Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) и направленные на улучшение инвестиционного климата в России, в частности, на упрощение, удешевление, ускорение процедур ведения бизнеса. Дорожные карты утверждаются распоряжениями правительства РФ.

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