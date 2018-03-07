Путин подписал закон о новой системе вознаграждения НПФ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение новой системы вознаграждения для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, НПФ имеет право на вознаграждение, состоящее из постоянной и переменной части. Переменная часть выплачивается за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений, на постоянную фонд сможет расходовать средства пенсионных накоплений.

Еще одна норма закона предполагает, что размер постоянной части вознаграждения фонда за отчетный период и размер необходимых расходов управляющих компаний, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и оплачиваемых из средств пенсионных накоплений, не могут превышать в совокупности 0,75% от средней стоимости чистых активов за отчетный год.

Кроме того, в постоянную часть вознаграждения НПФ войдут средства, подлежащие оплате фондом в качестве гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, а также средства, подлежащие отчислению НПФ в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию.

НПФ получает постоянное вознаграждение не чаще одного раза в месяц, оно зачисляется в собственные средства фонда. Размер постоянного вознаграждения не зависит от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.

Переменная часть вознаграждения, в соответствии с законом, зависит от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений - эта часть будет оплачиваться за счет инвестиционного дохода и не должна превышать 15% от него. Другие расходы, которые в настоящее время оплачиваются из средств пенсионных накоплений, фонд будет осуществлять из собственных средств. Исключение составляет оплата необходимых расходов управляющей компании, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений. Эти расходы оплачиваются за счет средств пенсионных накоплений, и перечень таких расходов устанавливается договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Оплата постоянной части вознаграждения НПФ производится за счет средств пенсионных накоплений, оплата переменной части производится за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.

НПФ будут проходить стресс-тестирование

Кроме того, закон устанавливает ответственность фондов за недостаточно эффективное управление средствами. Если НПФ в отчетном году получил убыток (или недополучил прибыль), то он будет обязан его возместить из собственных средств.

Согласно документу, для НПФ устанавливаются обязанности по прохождению стресс-тестирования финансовой устойчивости с использованием сценариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом Банка России и размещаемых на официальном сайте регулятора. НПФ также будут обязаны рассчитывать величину инвестиционного портфеля фонда и средств пенсионных резервов по рыночной стоимости в порядке, определяемом Банком России.

Управление средствами НПФ будет осуществляется на следующих условиях: размещение средств производится исключительно в интересах участников (застрахованных лиц), обеспечиваются приобретение и реализация активов, составляющих пенсионные резервы и пенсионные накопления, на наилучших доступных условиях (в том числе соотношения риска и ожидаемой доходности) приобретения и реализации активов на момент заключения сделки. При этом прописывается порядок устранения нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений по требованию ЦБ.