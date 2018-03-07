Путин подписал закон, регулирующий выплату зарплат россиянам в иностранной валюте

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающих возможность получения гражданами РФ зарплаты в иностранной валюте, а эти средства могут зачисляться на счета в банках за пределами РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральным законом предусматривается возможность получения находящимися за пределами территории Российской Федерации гражданами РФ заработной платы и иных выплат в иностранной валюте, связанных с выполнением ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лицами-резидентами. При этом указанные средства могут быть зачислены на счета резидентов, открытые в банках за пределами территории РФ.

Согласно документу, разрешается совершение операций по переводу месячного должностного оклада с надбавками, денежного содержания, заработной платы и иных сумм в иностранной валюте сотрудникам (работникам) дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств РФ и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории РФ, представителям федеральных органов исполнительной власти, находящимся за пределами территории РФ, а также сотрудникам (работникам) расположенных за пределами территории РФ представительств, филиалов государственных учреждений РФ на открытые в уполномоченных банках на территории РФ счета указанных физических лиц - резидентов.