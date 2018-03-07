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Дефицит торгового баланса США в январе достиг максимума за девять лет

Экономика и бизнес
7 марта, 17:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

По данным министерства торговли США, пересмотрен также внешнеторговый дефицит страны в декабре в сторону увеличения - до $53,9 млрд с $53,1 млрд

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Дефицит торгового баланса США в январе 2017 года вырос на 5%, до $56,6 млрд, и снова достиг максимума с октября 2008 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства торговли США для прессы.

Аналитики прогнозировали рост данного показателя до $55 млрд в январе.

Как отмечается в документе, ведомство также пересмотрело внешнеторговый дефицит страны в декабре в сторону увеличения - до $53,9 млрд с $53,1 млрд. Он также считался рекордным за последние восемь лет. В октябре 2008 года данный показатель был равен $60,2 млрд. При этом в январе торговый дефицит с Китаем вырос на 16,7% до $36 млрд, что является самым высоким показателем с сентября 2015 года.

В 2017 году дефицит внешнеторгового баланса страны вырос на 12,1%, достигнув $566 млрд, показав таким образом еще один максимум с 2008 года, когда он составил примерно $700 млрд.

Дефицит торгового баланса США растет последние пять месяцев, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сбалансировать внешнюю торговлю страны. 1 марта он заявил, что США на этой неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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