Путин подписал закон о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного банка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход Промсвязьбанка в статус оборонного банка. Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

В парламенте нормы были оформлены в виде поправок ко второму чтению законопроекта о потребкредитовании, предусматривающего введение обязательного информирования заемщика о задолженности и остатке лимита кредитования при предоставлении кредита с помощью кредитной карты.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Согласно закону, правительство вправе в 2018 году принять в казну все обыкновенные акции санируемого Промсвязьбанка за счет одновременного уменьшения имущественного взноса АСВ на сумму до 150 млрд рублей. При этом конечный объем акций, который будет передан в казну, и сумму уменьшения имущественного взноса определит правительство РФ отдельным решением.

Как заявляли в ЦБ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение I квартала 2018 года.

Закон позволяет АСВ использовать облигации федерального займа (ОФЗ) для оплаты акций (долей) банков, соответствующее решение будет принимать совет директоров агентства.

Кроме того, закон предоставляет право управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора с согласия совета директоров ЦБ и за счет денежных средств фонда, предоставлять кредитным организациям, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также инвесторам, являющимся банками, субординированные, облигационные займы и депозиты.

Информирование о долге

Подписанный закон также содержит нормы, обязывающие кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Заемщику будет направляться уведомление по переводу денежных средств. Причем эта норма вступает в силу по истечении 180 дней после опубликования документа.

В настоящее время, в соответствии с законом "О национальной платежной системе", оператор по переводу денежных средства обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа (по sms или электронной почте). Вместе с тем оператор не обязан информировать клиента о задолженности и остатке лимита по кредитной карте.

Согласно закону, кредитная организация в соответствии с договором потребительского кредитования после совершения заемщиком каждой операции с использованием кредитной карты обязана информировать его о размере его текущей задолженности, о доступной сумме потребительского кредита и о доступной сумме потребительского кредита с лимитом кредитования по договору потребительского кредита (займа). Эта информация будет предоставляться по sms или электронной почте. Информировать клиента кредитные организации будут только в случае совершения операции по кредитной карте.