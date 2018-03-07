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АСИ: Фонд поддержки соцпроектов выделит финансирование предпринимателям в марте 2018 года

Экономика и бизнес
7 марта, 17:45 UTC+3 САМАРА САМАРА 7, марта. /ТАСС

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что от представителей более чем 60 регионов России поступило около 1 тыс. заявок

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САМАРА, 7 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки социальных проектов выделит льготное финансирование на развитие проектов социальных предпринимателей в марте 2018 года. Об этом в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в Самаре сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, в прошлом году федеральные власти поддержали проект создания фонда поддержки социальных проектов, не отправленных на акселерацию и льготное финансирование социального предпринимательства. "Фонд уже заработал, проходит первая акселерационная компания, поступили заявки от представителей более чем 60 регионов России, около 1 тыс. заявок. Это не просто идеи, это же проекты, которым необходимо масштабироваться. Мы планируем, что в марте, в этом месяце, первые проекты получат льготное финансирование", - сказала Чупшева.

Гендиректор АСИ пояснила, что деньги предоставят в виде беззалоговых кредитов со ставкой до 6,5% на срок от одного до трех лет.

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Персоны
Чупшева, Светлана Витальевна
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