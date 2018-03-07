Красноярские власти обсуждают завершение строительства домов для обманутых дольщиков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Группа "ПИК" может достроить проблемные объекты долевого строительства в Красноярском крае. Об этом сообщил министр строительства региона Сергей Козупица в ходе селекторного совещания о проблемных объектах долевого строительства под председательством главы Минстроя РФ Михаила Меня.

"Ведем переговоры с Группой "ПИК", они занимаются проработкой проекта. В ближайшее время будем рассматривать, какие они возьмут на себя обязательства в части проблемных домов", - сказал в ходе доклада Козупица.

По данным Национального объединения застройщиков жилья, группа компаний "ПИК" по итогам 2017 года оказалась крупнейшим застройщиком России по объему текущего строительства. В 2017 году компания ввела 2 млн кв. м жилья, объем текущего строительства на начало 2018 года составил 4,1 млн кв. м. Кроме того, по итогам 2017 года объем поступлений денежных средств увеличился на 113,7% до 216,1 млрд рублей.

При этом из информации, опубликованной на сайте компании, следует, что группа "ПИК" не присутствует в Сибирском федеральном округе - ее проекты сосредоточены в Обнинске, Калуге. Новороссийске, Ярославле, Перми, Ростове-на-Дону, Москве и Московской области, Санкт- Петербурге и Екатеринбурге. Получить оперативный комментарий группы ТАСС не удалось.

В настоящее время в реестре обманутых дольщиков числится около 600 жителей Красноярского края. В регионе насчитывается 14 недостроенных проблемных многоэтажных домов.