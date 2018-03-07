АСИ: стратегия развития IT-бизнеса в 4 раза увеличит экспорт информационных технологий

САМАРА, 7 марта. /ТАСС/. Реализация стратегии развития цифрового предпринимательства до 2028 года, подготовленной Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), увеличит объем экспорта информационных технологий из России в четыре раза. При этом валовый внутренний продукт РФ за счет IT-продуктов будет расти ежегодно на 0,3-0,4%, сообщила в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"ФРИИ подготовил стратегию развития цифрового предпринимательства до 2028 года, и мы считаем, что если эта стратегия будет реализована, то объем экспорта информационных технологий можно нарастить в четыре раза. За счет информационных технологий валовый внутренний продукт может прирастать на 0,3-0,4% ежегодно", - сказала она в ходе своего доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Чупшева отметила, что сейчас инвестиционный портфель фонда включает в себя 400 компаний, в том числе 60 быстрорастущих компаний, которые в перспективе могут стать драйверами экономического роста и новыми цифровыми платформами.

Фонд развития интернет-инициатив - это российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора.

По словам Чупшевой, Агентство стратегических инициатив планирует разработать Национальный инновационный стандарт для технологических проектов, который будет основан на лучших российских и международных практиках.

"На площадке нового бизнеса хотим запустить, если вы поддержите такую новую инициативу, именно разработку механизма поддержки технологических стартапов, некий Национальный инновационный стандарт, который бы позволял показать на основе анализа лучших российских и международных практик, работы компаний с технологиями, инновациями, как организован внутри этот процесс, регламент взаимодействия со стартапами, с технологиями как внутри компании, так и с внешними", - сказала она в ходе своего доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Чупшева отметила, что данный механизм планируется апробировать на компаниях с государственным участием. При этом стандарты будут носить рекомендательный характер.

"Я думаю, что эти лучшие стандартизированные практики и понятные решения будут востребованы, в том числе, и коммерческими организациями. Такой формат поддержки будет, безусловно, востребован и технологическими стартапами, которые приходят к нам сегодня в рамках Национальной технологической инициативы, и, непосредственно, в компаниях", - добавила она.