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Член совета директоров "Квадры" и "Русала" может войти в совет директоров "Уралкалия"

Экономика и бизнес
7 марта, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Даниел Вулф ранее также занимал пост исполнительного директора "Онэксима"

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Уралкалия" утвердил список из девяти кандидатур для голосования по выборам в новый состав совета на годовом собрании акционеров, сообщает компания.

В частности, новым членом может стать Даниел Вулф, член совета директоров "Квадры" и "Русала", ранее также занимавший пост исполнительного директора "Онэксима".

Одновременно из числа номинантов в новый состав исключен независимый директор Сэр Роберт Джон Маргеттс, входящий в текущий состав. Остальные члены совета соответствуют текущему списку. Это действующий председатель, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, основной акционер компании Дмитрий Мазепин, новый акционер компании Дмитрий Лобяк, генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов, гендиректор "Уралхима" Дмитрий Коняев, юридический директор "Уралхима" Дмитрий Татьянин, а также Люк Мане и Пол Остлинг, в данный момент занимающие посты независимых директоров.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%) и бизнесмен Дмитрий Лобяк (20%) через Rinsoco Trading Co Limited. Квазиказначейский пакет "Уралкалия" составляет 54,77% и находится на балансе дочернего предприятия "Уралкалий - технология", free float - 5,23%.

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