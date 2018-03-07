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OMV готова увеличить финансирование "Северного потока - 2" после начала строительства

Экономика и бизнес
7 марта, 20:53 UTC+3 ХЬЮСТОН 7, марта. /ТАСС

Отмечается, что объем дополнительного финансирования в целом зависит от потребностей компании - оператора

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ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Австрийская OMV, один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2", сохранит объем финансирования проекта в 2018 году на уровне прошлого года и при необходимости готова предоставить дополнительное финансирование после начала строительства. Об этом журналистам в кулуарах нефтяной конференции CERAWeek в Хьюстоне сообщил глава компании Райнер Зеле.

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"€324 млн - это то, что мы уже вложили. Каждый европейский партнер вложил одинаковую сумму денег. Цифра, которую вы слышали от Wintershall, она также справедлива для OMV или другого европейского партнера", - сказал он, отвечая на вопрос, какой объем финансирования компания готова предоставить в 2018 году.

Он отметил, что объем дополнительного финансирования в целом зависит от потребностей компании - оператора. "Я не могу сказать, сколько дополнительно денег им понадобится, это зависит от развития проекта. Но мы готовимся к началу строительства во второй половине года. И, если у нас будут все необходимые разрешения до конца года, то мы начнем укладку, и тогда дополнительные затраты могут появиться", - сказал он, отметив, что компания "абсолютно" готова потратить больше чем €324 млн, если это понадобится.

Ранее в среду член правления Wintershall Тило Виланд сообщил, что компания планирует в 2018 году сохранить финансирование своей части проекта "Северный поток - 2" на уровне прошлого года - €324 млн.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной прошлого года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.

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