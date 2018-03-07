Трамп заявил о создании около 3 млн рабочих мест в США с начала своего президентства

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о создании около 3 млн рабочих мест в стране со дня своей инаугурации. Глава государства рассказал об экономических успехах своей администрации на латиноамериканской конференции в Вашингтоне.

"Мы создали около 3 млн рабочих мест после выборов [2016 года]. Американская мечта вернулась и сильна как никогда", - подчеркнул политик.

Он отметил, что благодаря республиканской реформе по сокращению налогов доплаты и надбавки получили "более 4 млн рабочих, их число продолжает расти каждый день". "После многих лет обустройства других стран пришло время начать снова обустраивать нашу собственную", - сказал Трамп.

По его словам, США, особенно в экономической сфере, "часто добиваются рекордных результатов", о которых "говорит весь мир".

Трамп 22 декабря прошлого года подписал закон о внесении множества поправок в налоговый кодекс США. Реформа считается крупнейшей за последние 30 лет. Она, в частности, предполагает снижение налогов для бизнеса.