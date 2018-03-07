Эксперт: система маркировки для ЕАЭС должна стыковаться с существующими платформами

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Разрабатываемая для государств - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) система маркировки и прослеживаемости товаров должна стыковаться с уже существующими в этих странах платформами. Такое мнение высказал в среду ТАСС Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), создающего концепцию маркировки и прослеживаемости и для России, и для ЕАЭС.

"Создаваемая для ЕАЭС единая система, на наш взгляд, должна приводить к гармонизации и стыковаться с уже существующими платформами, а не прекращать их эксплуатацию", - сказал он. Юсупов отметил, что в настоящее время в рамках единого экономического пространства эксплуатируется и разрабатывается более 15 систем маркировки товаров.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости совместного формирования системы маркировки со странами ЕАЭС.

В ЦРПТ отмечают, что архитектура создаваемой платформы должна ускорить товарооборот и упростить таможенные процедуры, а также создать новый рынок информационных сервисов на базе цифровых платформ.

О системе маркировки товаров

С января 2018 года в России стартовал пилотный проект по внедрению системы маркировки табака, ранее были начаты эксперименты по маркировке лекарств и древесины.

В рамках пилота по маркировке табака используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.