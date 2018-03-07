Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: система маркировки для ЕАЭС должна стыковаться с существующими платформами

Экономика и бизнес
7 марта, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости совместного формирования системы маркировки со странами, входящими в Евразийский экономический союз

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Разрабатываемая для государств - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) система маркировки и прослеживаемости товаров должна стыковаться с уже существующими в этих странах платформами. Такое мнение высказал в среду ТАСС Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), создающего концепцию маркировки и прослеживаемости и для России, и для ЕАЭС.

"Создаваемая для ЕАЭС единая система, на наш взгляд, должна приводить к гармонизации и стыковаться с уже существующими платформами, а не прекращать их эксплуатацию", - сказал он. Юсупов отметил, что в настоящее время в рамках единого экономического пространства эксплуатируется и разрабатывается более 15 систем маркировки товаров.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости совместного формирования системы маркировки со странами ЕАЭС.

В ЦРПТ отмечают, что архитектура создаваемой платформы должна ускорить товарооборот и упростить таможенные процедуры, а также создать новый рынок информационных сервисов на базе цифровых платформ.

О системе маркировки товаров

С января 2018 года в России стартовал пилотный проект по внедрению системы маркировки табака, ранее были начаты эксперименты по маркировке лекарств и древесины.

В рамках пилота по маркировке табака используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сотрудничество в рамках СНГ Евразийский экономический союз
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама