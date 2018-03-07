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WSJ: Трамп хочет, чтобы США были готовы к вводу пошлин на сталь и алюминий 8 марта

Экономика и бизнес
7 марта, 22:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, марта. /ТАСС

По данным источников издания, сотрудники администрации намерены составить формулировки заявления таким образом, чтобы у президента была возможность сделать исключения для отдельных стран

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НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что документы, необходимые для введения пошлин на сталь и алюминий, будут завершены в течение суток. Формулировки, вероятно, позволят Вашингтону делать исключения для некоторых стран, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

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По сведениям источников издания, американский лидер "добивается от подчиненных того, чтобы они уже к четвергу завершили планы для начала ввода предложенных пошлин на алюминий и сталь". "Официальные лица, знакомые с процессом планирования, предупредили, что точные формулировки в заявлении пока еще в разработке, - отмечает газета. - По словам одного чиновника, заявление, вероятно, последует в четверг. Как отмечают официальные лица, сотрудники [администрации] намерены составить формулировки таким образом, что у президента будет возможность сделать исключения для отдельных стран".

В среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация объявит о пошлинах "в конце текущей недели". При этом министр торговли США Уилбур Росс 3 марта в эфире телеканала ABC сказал, что Трамп пока не собирается делать исключения для отдельных государств при планируемом вводе пошлин на импорт стали и алюминия в США. "Я знаю, что он [Трамп] побеседовал с рядом мировых лидеров, - сказал министр. - Я не слышал, чтобы он говорил о каких-либо исключениях".

Ранее Трамп заявил, что США вскоре введут импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе встречи он обещал возродить эти отрасли американской промышленности.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Росс, Уилбур Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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