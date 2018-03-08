"Новатэк" впервые прокомментировал поставки газа с "Ямал СПГ" в США и Великобританию

ХЬЮСТОН, 8 марта. /ТАСС/. "Новатэк" сожалеет, что недавние поставки российского газа в США и Великобританию с проекта "Ямал СПГ", который был запущен в декабре 2017 года, критически восприняты западной прессой. Финансовый директор компании Марк Джетвей во время одной из сессий на конференции CERAWeek в Хьюстоне впервые прокомментировал эту реакцию.

"Очень жаль, что нас немного критикуют в прессе за помощь городу Бостону пережить холода. И вот снова, уже Лондон нас немного поливает за то, что туда пришел наш сжиженный природный газ. Но это произошло в момент, когда им был нужен газ! Вы должны не винить, а благодарить меня за это", - сказал Джетвей. Реплика вызвала одобрительный смех в зале.

В конце декабря прошлого года Великобритания приняла первую партию сжиженного природного газа из России, также произведенного на заводе "Ямал СПГ". Ее доставил в британский порт на острове Грейн ледокольный газовоз Christophe de Margerie. В конце января французский танкер Gaselys впервые доставил в США СПГ российского происхождения.

В связи с холодами, которые пришли в Великобританию в конце февраля, расход газа для отопления домов существенно возрос, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. В итоге компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила о первом за 8 лет случае дефицита топлива и обратилась к своим промышленным клиентам с просьбой принять меры экономии.

По мнению газеты The Financial Times, сам факт газовых поставок из России, с которой у Соединенного Королевства складываются непростые политические отношения, подчеркнет проблему обеспечения энергетической безопасности Великобритании на фоне излишней зависимости страны от газового импорта в связи с уменьшением объемов добычи голубого топлива национальными компаниями.

Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Уже введена в эксплуатацию первая очередь завода. Вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.