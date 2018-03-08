Россия и Зимбабве подписали меморандум о создании специальной экономической зоны

ХАРАРЕ /Зимбабве/, 8 марта. /ТАСС/. Представители России и Зимбабве подписали в четверг ряд документов, среди которых меморандум о создании специальной экономической зоны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

"Сегодня было подписано несколько меморандумов между соответствующими министерствами, занимающимися вопросами промышленности и торговли, - сообщил российский министр. - Один из них о создании специальной экономической зоны в Зимбабве".

"Этот проект будет проработан специалистами, результаты этой проработки будут доложены руководству наших стран, - указал глава МИД РФ. - Думаю, не займет много времени, соответствующее решение будет принято".

Лавров также сообщил, что обсудил Мнангагвой перспективы сотрудничества двух стран в алмазной и военно-технической (ВТС) областях.

"У нас состоялся неплохой разговор о перспективах сотрудничества в алмазной области", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, особое внимание стороны также уделили реализации проекта освоения одного из крупнейших в мире платиновых месторождений "Дарвендейл", на котором работает совместное предприятие России и Зимбабве.

Российская сторона, отметил Лавров, также проинформировала коллег в Зимбабве о заинтересованности российских компаний в установлении партнерских связей. "Это "КамАЗ", "Ростсельмаш", "Уралхим", "Росгеология" и другие", - уточнил он.

"Обсудили также перспективы военно-технического сотрудничества. У нас при межправительственной комиссии функционирует соответствующая рабочая группа", - добавил министр.

Сотрудничество России и Зимбабве

Основным направлением сотрудничества двух стран является добыча драгоценных металлов и алмазов. Совместное российско-зимбабвийское предприятие Great Dyke Investments (Pvt) Ltd, которое осваивает месторождение металлов платиновой группы "Дарденвейл", остается самым крупным действующий проектом с участием России на территории страны. Месторождение после ввода в эксплуатацию может войти в пятерку крупнейших в мире по объему производства металлов платиновой группы.

Дочерняя структура "КамАЗа" в январе 2016 года подписала с министерством туризма Республики Зимбабве контракт на поставку 568 единиц автотехники и запасных частей к ним.

В 2015 году между Россией и Зимбабве было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Однако ни о каких конкретных поставках оружия не сообщалось.