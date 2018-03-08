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ЕК: исключения из пошлин США для одного члена ЕС распространятся на каждого

Экономика и бизнес
8 марта, 13:42 дата обновления: 8 марта, 14:04 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 8, марта. /ТАСС

Заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен надеется, что Вашингтон сделает исключения для ряда государств, в том числе и для Лондона

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БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Исключения из пошлин США на металлы даже для одной из стран ЕС, включая Великобританию, автоматически распространятся на всю остальную территорию сообщества. Об этом заявил в четверг заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен на брифинге в Брюсселе.

Исключения для всех

"У нас есть надежда, что США сделают исключения для ряда государств, в частности, возможно, для Великобритании. И если они пойдут на исключение для одной страны ЕС, то это автоматически будет означать весь Евросоюза в целом", - отметил Катайнен.

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Между государствами ЕС нет таможенных границ, и все они являются членами европейского единого рынка, таким образом, невозможно создать разные условия торговли с различными государствами Евросоюза. Великобритания, несмотря на свое решение покинуть ЕС, до официальной даты выхода - 29 марта 2019 года - также остается полноценным членом сообщества, в том числе европейского рынка и таможенного союза.

"Мы с тревогой ожидаем финальных известий о документе, который президент США может подписать сегодня или завтра. Пока еще есть возможность избежать ущерба. Мы поддерживаем интенсивные контакты с Вашингтоном на протяжении последней недели, пытаясь убедить наших партнеров не наносить серьезного урона американской и мировой экономике", - сказал замглавы ЕК.

"Мы пытаемся убедить США, что это очень плохая идея. Для этого нам даже не надо обращаться к опыту 30-х годов (торговых войн периода Великой депрессии - прим. ТАСС). Достаточно вспомнить начало 2000-х, когда американские власти ввели тарифы на сталь для Европы, и в результате экономика США потеряла тысячи рабочих мест", - заключил он.

Тройной ответ ЕС

Детально позицию ЕС по этой проблеме изложила в среду еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Если США все же введут пошлины, ЕС намерен действовать одновременно по трем направлениям. Во-первых, готовить иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками, во-вторых, готовить введение экстренных мер для защиты своего рынка стали и алюминия от избыточных объемов, которые перестанут поставляться в США, в-третьих, ввести адресные ответные пошлины на американские товары.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что его страна готова в кратчайшие сроки ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд
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