ЕК: исключения из пошлин США для одного члена ЕС распространятся на каждого

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Исключения из пошлин США на металлы даже для одной из стран ЕС, включая Великобританию, автоматически распространятся на всю остальную территорию сообщества. Об этом заявил в четверг заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен на брифинге в Брюсселе.

Исключения для всех

"У нас есть надежда, что США сделают исключения для ряда государств, в частности, возможно, для Великобритании. И если они пойдут на исключение для одной страны ЕС, то это автоматически будет означать весь Евросоюза в целом", - отметил Катайнен.

Между государствами ЕС нет таможенных границ, и все они являются членами европейского единого рынка, таким образом, невозможно создать разные условия торговли с различными государствами Евросоюза. Великобритания, несмотря на свое решение покинуть ЕС, до официальной даты выхода - 29 марта 2019 года - также остается полноценным членом сообщества, в том числе европейского рынка и таможенного союза.

"Мы с тревогой ожидаем финальных известий о документе, который президент США может подписать сегодня или завтра. Пока еще есть возможность избежать ущерба. Мы поддерживаем интенсивные контакты с Вашингтоном на протяжении последней недели, пытаясь убедить наших партнеров не наносить серьезного урона американской и мировой экономике", - сказал замглавы ЕК.

"Мы пытаемся убедить США, что это очень плохая идея. Для этого нам даже не надо обращаться к опыту 30-х годов (торговых войн периода Великой депрессии - прим. ТАСС). Достаточно вспомнить начало 2000-х, когда американские власти ввели тарифы на сталь для Европы, и в результате экономика США потеряла тысячи рабочих мест", - заключил он.

Тройной ответ ЕС

Детально позицию ЕС по этой проблеме изложила в среду еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Если США все же введут пошлины, ЕС намерен действовать одновременно по трем направлениям. Во-первых, готовить иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками, во-вторых, готовить введение экстренных мер для защиты своего рынка стали и алюминия от избыточных объемов, которые перестанут поставляться в США, в-третьих, ввести адресные ответные пошлины на американские товары.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что его страна готова в кратчайшие сроки ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.