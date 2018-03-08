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ОПЕК+ не отменит полностью ограничение на добычу нефти в I квартале 2019 года

Экономика и бизнес
8 марта, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех также выразил уверенность, что соглашение между ОПЕК и государствами, не входящими в группу, будет продлено в 2019 году

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ТАСС, 8 марта. Страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), не намерены отменять полностью ограничения на добычу нефти в I квартале 2019 года. Об этом министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех рассказал в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По его словам, ОПЕК+ "будет постепенно" снимать ограничения на добычу, когда "наступит нужный момент". При этом страны, участвующие в соглашении, намерены обеспечивать стабильность нефтяного рынка в 2019 году. Соглашение между ОПЕК и государствами, не входящими в группу, будет продлено в 2019 году, уверен министр.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям сделки, ее участники должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года, принятому за базовый. В наибольшей степени сократить добычу должны были Саудовская Аравия (на 486 тыс. баррелей в сутки) и Россия (на 300 тыс. баррелей в сутки).

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось, в последний раз - до конца 2018 года. Цель сделки - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.

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