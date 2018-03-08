МВФ до сих пор не определил сроки отправки обзорной миссии на Украину

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Сроки отправки на Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) по очередному обзору украинской антикризисной программы пока не определены, стороны в данный момент обсуждают аспекты экономических реформ, в том числе и меры по борьбе с коррупцией. Об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, Фонд ведет переговоры с Киевом по поводу налогово-бюджетной политики страны и о принятии закона об антикоррупционном суде. "Могу сказать, что эти обсуждения продолжаются и будут продолжаться на протяжении ближайших недель. Я не могу назвать дату отправки следующей обзорной миссии, потому что ее сроки еще не определены", - отметил он.

Представители Фонда в последнее время заявляют, что завершение четвертого обзора будет возможно, как только необходимые для него политические меры будут приняты украинскими властями.

По итогам визита небольшой группы экспертов Фонда (12-16 февраля) глава представительства организации на Украине Йоста Люнгман раскритиковал Киев за промедление в выполнении обязательств по программе МВФ и призвал ускорить создание независимого антикоррупционного суда, в который бы вошли судьи с безупречной репутацией. По его словам, другими требованиями для продолжения сотрудничества с Киевом являются повышение внутренних цен на газ, запуск процесса приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.

Программа МВФ

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Фонд, завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты. В дальнейшем стало известно, что транш может быть выделен не ранее середины весны 2018 года.