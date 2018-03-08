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МВФ ожидает от США подробностей о планах по введению таможенных пошлин на металлы

Экономика и бизнес
8 марта, 18:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

Международный валютный фонд также призвал Вашингтон и его торговых партнеров "к совместной работе по сокращению торговых барьеров и разрешению торговых разногласий с применением исключительных мер"

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ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от вашингтонской администрации более подробной информации относительно планов и механизмов введения таможенных пошлин на алюминий и сталь иностранного производства. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о намерении ввести такие сборы, но до сих пор не подписал соответствующее распоряжение. "В этой связи очень важно узнать подробности такого рода мер", - отметил Райс.

В частности, он указал на необходимость получения данных по объемам продукции, на который будут распространяться пошлины, сведений о планах Вашингтона в отношении каждого из своих торговых партнеров и "гибкости в установлении пошлин и квот на импорт". "Очень важно подождать [публикации] этих деталей", - отметил представитель Фонда.

Он процитировал директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая на днях заявила, что "в торговой войне нет победителей". "Мы призываем США и их торговых партнеров к совместной работе по сокращению торговых барьеров и разрешению торговых разногласий с применением исключительных мер", - заключил Райс.

Трамп заявил 1 марта, что его страна готова в кратчайшие сроки ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам президента, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Детально позицию ЕС по этой проблеме изложила в среду еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Если США все же введут пошлины, ЕС намерен действовать одновременно по трем направлениям. Во-первых, готовить иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками, во-вторых, готовить введение экстренных мер для защиты своего рынка стали и алюминия от избыточных объемов, которые перестанут поставляться в США, в-третьих, ввести адресные ответные пошлины на американские товары.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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