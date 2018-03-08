Страны Транстихоокеанского партнерства подписали новое соглашение без участия США

ТАСС, 8 марта. Страны - участницы соглашения о формировании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) подписали новую версию договора после выхода из него США. Трансляция церемонии велась на сайте министерства иностранных дел Чили.

Свои подписи под документом поставили представители 11 стран: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Чили и Японии.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии. Участниками этой зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран. Однако президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

Отказ США нанес удар по договоренности, однако ее остающиеся участники продолжали консультации и в январе на встрече в Токио договорились подписать новое подкорректированное соглашение с участием 11 стран.