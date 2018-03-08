Tesla отправила первую партию груза с помощью своих электрофур

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Компания Tesla впервые отправила партию груза с помощью новейших электрофур собственного производства. Об этом сообщил в четверг в Instagram глава компании Илон Маск.

First production cargo trip of the Tesla Semi heavy duty truck, carrying battery packs from the Gigafactory in the Nevada mountains to the car factory in California Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 7, 2018 в 11:23 PST

Он разместил в сервисе фотографию двух электрогрузовиков Tesla Semi перед их отправкой из штата Невада. Как отметил Маск, фуры доставят партию аккумуляторов для автомобилей Tesla с завода компании в Неваде на сборочную площадку в штате Калифорния.

Речь идет о первой полноценной тестовой доставке с помощью Tesla Semi. Успешно ли груз доехал до пункта назначения, ни сам Маск, ни представители Tesla пока не сообщили. Массовое производство электрофур и их продажу планируется начать в 2019 году.

Презентация Tesla Semi состоялась 16 ноября 2017 года в ангаре аэродрома при конструкторском бюро Tesla в городе Хоторн (штат Калифорния). Цена новинки составит от $150 тыс. до $200 тыс. Ресурс Tesla Semi составляет 1,6 млн км или 40 поездок вокруг света. Электрофура способна без груза разгоняться до скорости 96,6 км/ч всего за пять секунд, а с максимальной полезной нагрузкой - за 20 секунд.

Tesla Semi оснащены системой полуавтономного вождения, которая позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя. По словам Маска, новый электрогрузовик примерно на 20% экономичнее в эксплуатации, чем обычные фуры. Подзарядки в течение 30 минут достаточно, чтобы Tesla Semi преодолел минимум 644 км.