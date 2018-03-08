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ABC: конгрессмены предупредили Трампа о последствиях введения пошлин на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
8 марта, 23:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

Американские законодатели считают, что пошлины делают бизнес в стране менее конкурентоспособным и ухудшают положение американских потребителей

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НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Большая группа членов Конгресса США обратилась к президенту Дональду Трампу с посланием, в котором выражена серьезная озабоченность по поводу возможных последствий решения администрации ввести таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Текст письма 108 законодателей разместила в Twitter в четверг телекомпания ABC.

"Мы обращаемся с посланием для того, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с перспективой введения широких, глобальных по масштабам пошлин на алюминий и сталь, - говорится в письме. - Поскольку пошлины - это те же налоги, которые делают американский бизнес менее конкурентоспособным и ухудшают положение американских потребителей, то при введении любых пошлин необходимо учитывать конкретные факторы, возникающие в результате применения несправедливой торговой практики, а также свести к минимуму негативные последствия для американского бизнеса и американских потребителей".

Авторы письма рекомендуют администрации вывести из-под действия новых пошлин те товары, которые "продаются по справедливой цене и не представляют угрозы для национальной безопасности". Кроме того, по их мнению, американские компании должны иметь право обращаться в регулирующие органы за разрешениями на импорт тех товаров, которые они не смогут получить от поставщиков внутри страны. Они также считают, что действующие контракты на поставки продукции алюминиевой и сталелитейной промышленности должны выполняться с тем, чтобы не создать сложностей для американских компаний.

Ранее Трамп заявил, что США в скором времени введут импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе встречи он обещал возродить эти отрасли американской промышленности.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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