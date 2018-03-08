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WSJ: США попросили КНР разработать план сокращения торгового дефицита на $100 млрд

Экономика и бизнес
8 марта, 23:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

По данным Вашингтона, торговый дефицит США с КНР по итогам прошлого года составил более $375 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Администрация США попросила Китай выработать план по сокращению торгового дефицита с Соединенными Штатами на $100 млрд. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, с таким предложением американские власти обратились к главе канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по финансам и экономике, члену Политбюро Лю Хэ, который посещал Вашингтон на прошлой неделе.

В среду президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что американские власти попросили КНР разработать план по сокращению торгового дефицита с Соединенными Штатами на $1 млрд . По словам главы Белого дома, у США "очень хорошие отношения с Китаем", и Вашингтон с нетерпением ждет, какие идеи предложит Пекин для решения этого вопроса. Как отмечает газета, эта цифра на $99 млрд меньше, чем та, которая была озвучена на переговорах с Лю Хэ. Между тем, по данным американского министерства торговли, торговый дефицит США с КНР по итогам прошлого года составил более $375 млрд.

Лю Хэ, как ранее сообщалось, в Вашингтоне провел встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и прочими представителями американского руководства. Участники переговоров уделили основное внимание обсуждению проблем в сфере двусторонних торгово-экономических отношений.

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