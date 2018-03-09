Трамп заявил, что США ведут торговые переговоры с Китаем

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты на данный момент ведут переговоры с Китаем по поводу разрешения торговых вопросов, однако приведут ли они к каким-либо результатам, пока не известно. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед церемонией подписания законопроекта о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Китаем, мы находимся в самом разгаре крупномасштабных переговоров. Не знаю, приведут ли они к каким-либо результатам, но они [Китай] очень помогали, в том числе председатель [КНР] Си Цзиньпин, которого я очень уважаю. Однако я не знаю, выйдет ли что-то из этого", - сказал Трамп.

"Мы так или иначе сократим торговый дефицит, который на данный момент у нас Китаем составляет по меньшей мере $500 млрд, а если прибавить к этому [убытки, связанные с незаконным присвоением] интеллектуальной собственности, то эта цифра еще больше. И это только за год!" - заявил Трамп.

Как неоднократно отмечал ранее глава государства, самой существенной проблемой в двусторонних отношениях с Пекином является постоянно растущий торговый дефицит, который в прошлом году превысил $500 млрд. Такую ситуацию Трамп называет недопустимой и считает, что Китай получил возможность колоссальными темпами наращивать экономику за счет того, что предыдущие американские администрации позволили принять Китай в ВТО.