Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илон Маск пожаловался Трампу на завышенные автопошлины в Китае

Экономика и бизнес
9 марта, 2:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, марта. /ТАСС

Глава Tesla уточнил, что "с американской машины в Китае взимают пошлину 25%, а с китайской в США - только 2,5%"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илон Маск

Илон Маск

© AP Photo/Evan Vucci, File

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск в четверг попросил президента США Дональда Трампа разобраться с пошлинами на импорт автомобилей китайского производства, пожаловавшись на пошлины, установленные на ввоз аналогичной продукции в КНР. Свое мнение Маск изложил в Twitter, отреагировав на серию твитов президента США Дональда Трампа.

"Я в целом против импортных пошлин, однако действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках", - отметил предприниматель, поставляющий продукцию в КНР. "Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25%, а с китайской в США - только 2,5%, в 10 раз меньше", - пояснил Маск.

"Мы поднимали этот вопрос в диалоге с прежней администрацией [Барака Обамы], но это ни к чему не привело. Я лишь хочу справедливого исхода, в идеальном случае - одинаково умеренных импортных пошлин и правил", - добавил бизнесмен, выразив надежду на то, что его доводы разумны.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

3 марта Трамп пообещал ввести налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза "сделали невозможной" продажу американских машин в Европе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Маск, Илон Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама