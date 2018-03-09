Илон Маск пожаловался Трампу на завышенные автопошлины в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск в четверг попросил президента США Дональда Трампа разобраться с пошлинами на импорт автомобилей китайского производства, пожаловавшись на пошлины, установленные на ввоз аналогичной продукции в КНР. Свое мнение Маск изложил в Twitter, отреагировав на серию твитов президента США Дональда Трампа.

"Я в целом против импортных пошлин, однако действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках", - отметил предприниматель, поставляющий продукцию в КНР. "Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25%, а с китайской в США - только 2,5%, в 10 раз меньше", - пояснил Маск.

Do you think the US & China should have equal & fair rules for cars? Meaning, same import duties, ownership constraints & other factors. — Elon Musk (@elonmusk) 8 March 2018

"Мы поднимали этот вопрос в диалоге с прежней администрацией [Барака Обамы], но это ни к чему не привело. Я лишь хочу справедливого исхода, в идеальном случае - одинаково умеренных импортных пошлин и правил", - добавил бизнесмен, выразив надежду на то, что его доводы разумны.

We raised this with the prior administration and nothing happened. Just want a fair outcome, ideally where tariffs/rules are equally moderate. Nothing more. Hope this does not seem unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) 8 March 2018

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

3 марта Трамп пообещал ввести налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза "сделали невозможной" продажу американских машин в Европе.