Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торгпред РФ: шаги вроде введения США пошлин на металлы никогда не имеют хорошего финала

Экономика и бизнес
9 марта, 5:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

По мнению Александра Стадника, Дональд Трамп, объявляя о решении ввести таможенные пошлины, "выполняет предвыборные обещания фактически любой ценой поднять промышленность, создать новые рабочие места"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Martin Meissner

ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Шаги, подобные введению Соединенными Штатами новых таможенных пошлин на импортную продукцию из алюминия и стали, никогда "не завершались хорошим финалом". С таким предупреждением выступил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник, комментируя подписание ранее в тот же день президентом США Дональдом Трампом распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

Рост протекционизма

Как напомнил российский специалист, "крупные европейские и международные чиновники и политики", такие как президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, ранее уже отреагировали на планы США.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

Эти видные эксперты отметили, что "подобные действия США могут привести к возникновению торговых войн", сказал Стадник. "А торговая война всегда имеет плохой конец, в ней не бывает победителей. От нее страдают все", - заявил торгпред.

"Такого рода меры приводят только к росту протекционистских настроений в экономическом мире, - убежден торгпред. - И вообще, любые такие ограничения, я имею в виду санкции, односторонние тарифы, оказывают негативное воздействие на весь международный рынок". Если США действительно хотели инициировать с другими странами "торговую дискуссию, то введение новых мер выглядит очень странным приглашением", полагает Стадник.

Доля России

Согласно изложенной им информации, Россия экспортировала в 2016 году стальной продукции в США на сумму порядка $700 млн, а в 2017 году - более чем на $1,4 млрд. Поставки российского алюминия в США в 2016 году были равны $1,35 млрд, в 2017 году - почти $1,6 млрд. В списке крупнейших экспортеров алюминия в США Россия занимала третью строчку, а стали - девятую.

"Суммы, конечно, значительные. Но, США, безусловно, далеко не единственный рынок для наших компаний. Кроме того, то, что сюда поставляется [производителями из России] либо не имеет аналогов, либо необходимо [США] по каким-то другим своим ценовым и качественным характеристикам", - подчеркнул торгпред.

Послабления для соседей

"<...> Интересный момент заключается в том, что сделаны изъятия для Канады и Мексики, - указал Стадник. - Мексика тоже, конечно, крупный поставщик, но Канада фигурирует по алюминию и по стали на первом месте".

По свидетельству Стадника, объемы поставок Канадой алюминия в США составили приблизительно $8,3 млрд в 2017 году, а стали - более $6 млрд.

Предвыборные обещания

Как констатировал торгпред, Трамп, объявляя о решении ввести таможенные пошлины, "выполняет предвыборные обещания фактически любой ценой поднять промышленность, создать новые рабочие места".

Смотрите также

Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин на алюминий и сталь

Однопартийцы Трампа выразили протест против введения таможенных пошлин на алюминий и сталь

Япония может подать на США в суд ВТО из-за введения пошлин на сталь и алюминий

Франция обсудит с другими странами ЕС влияние новых пошлин США

"Кроме того, введение таких тарифов и установление сроков, с которых они вступают в силу, представляет собой элемент воздействия на участников международного рынка, производителей в Европе и других странах, в том числе на своих союзников. Исключение Канады и Мексики указывает на то, что модернизация NAFTA [Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли] может происходить в увязке с готовностью этих двух стран мириться с дисбалансами в пользу США", - считает Стадник.

Поэтому нельзя исключать, добавил он, что защитная стена на границе США с ее южным соседом, создание которой также является одним из обещаний Трампа, в конечном счете "будет построена за счет алюминиевых и стальных компаний Мексики".

Как уточнил Трамп, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод Лагард, Кристин
Страны
США Россия Канада Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама