Торгпред РФ: шаги вроде введения США пошлин на металлы никогда не имеют хорошего финала

ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Шаги, подобные введению Соединенными Штатами новых таможенных пошлин на импортную продукцию из алюминия и стали, никогда "не завершались хорошим финалом". С таким предупреждением выступил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник, комментируя подписание ранее в тот же день президентом США Дональдом Трампом распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

Рост протекционизма

Как напомнил российский специалист, "крупные европейские и международные чиновники и политики", такие как президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, ранее уже отреагировали на планы США.

Эти видные эксперты отметили, что "подобные действия США могут привести к возникновению торговых войн", сказал Стадник. "А торговая война всегда имеет плохой конец, в ней не бывает победителей. От нее страдают все", - заявил торгпред.

"Такого рода меры приводят только к росту протекционистских настроений в экономическом мире, - убежден торгпред. - И вообще, любые такие ограничения, я имею в виду санкции, односторонние тарифы, оказывают негативное воздействие на весь международный рынок". Если США действительно хотели инициировать с другими странами "торговую дискуссию, то введение новых мер выглядит очень странным приглашением", полагает Стадник.

Доля России

Согласно изложенной им информации, Россия экспортировала в 2016 году стальной продукции в США на сумму порядка $700 млн, а в 2017 году - более чем на $1,4 млрд. Поставки российского алюминия в США в 2016 году были равны $1,35 млрд, в 2017 году - почти $1,6 млрд. В списке крупнейших экспортеров алюминия в США Россия занимала третью строчку, а стали - девятую.

"Суммы, конечно, значительные. Но, США, безусловно, далеко не единственный рынок для наших компаний. Кроме того, то, что сюда поставляется [производителями из России] либо не имеет аналогов, либо необходимо [США] по каким-то другим своим ценовым и качественным характеристикам", - подчеркнул торгпред.

Послабления для соседей

"<...> Интересный момент заключается в том, что сделаны изъятия для Канады и Мексики, - указал Стадник. - Мексика тоже, конечно, крупный поставщик, но Канада фигурирует по алюминию и по стали на первом месте".

По свидетельству Стадника, объемы поставок Канадой алюминия в США составили приблизительно $8,3 млрд в 2017 году, а стали - более $6 млрд.

Предвыборные обещания

Как констатировал торгпред, Трамп, объявляя о решении ввести таможенные пошлины, "выполняет предвыборные обещания фактически любой ценой поднять промышленность, создать новые рабочие места".

"Кроме того, введение таких тарифов и установление сроков, с которых они вступают в силу, представляет собой элемент воздействия на участников международного рынка, производителей в Европе и других странах, в том числе на своих союзников. Исключение Канады и Мексики указывает на то, что модернизация NAFTA [Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли] может происходить в увязке с готовностью этих двух стран мириться с дисбалансами в пользу США", - считает Стадник.

Поэтому нельзя исключать, добавил он, что защитная стена на границе США с ее южным соседом, создание которой также является одним из обещаний Трампа, в конечном счете "будет построена за счет алюминиевых и стальных компаний Мексики".

Как уточнил Трамп, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США.