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В Microsoft пресекли попытку кибератаки на почти 300 тыс. компьютеров пользователей из РФ

Экономика и бизнес
9 марта, 17:11 UTC+3

Также сообщается, что вирус мог также навредить компьютерам жителей Турции и Украины

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© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Компании Microsoft  удалось предотвратить массовую кибератаку на компьютеры почти 400 тыс., включая около 292 тыс. российских, пользователей операционной системой Windows. Об этом в среду сообщается в блоге компании.

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По ее данным, 6 марта антивирус операционной системы Windows - Windows Defender Antivirus - заблокировал более 80 тыс. троянов (разновидность вредоносной программы, проникающей в компьютер под видом легального программного обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно - прим. ТАСС). Обнаружить их удалось благодаря способности антивируса к поведенческому анализу и возможностям машинного обучения. Выяснилось, что зафиксированный вирус пытался завладеть компьютерными системами и адаптировать их для добычи криптовалюты Electroneum.

Помимо пользователей из России, вирус также мог навредить компьютерам жителей Турции и Украины.

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