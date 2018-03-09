Puma выпустит обувь с героями "Союзмультфильма"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Компания Puma совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустит в продажу коллекцию спортивной обуви с изображением героев мультфильмов студии "Союзмультфильм". Об этом ТАСС сообщили в киностудии.
"Это первый в истории Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке. Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды", - сказала ТАСС PR-директор "Союзмультфильма" Анна Усачева.
На кроссовках в новой серии будут изображены Волк и Заяц из "Ну, погоди! ", Пятачок и другие герои любимых россиянами мультфильмов.