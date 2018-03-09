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В Норвегии считают, что Nord Stream 2 расширит возможности Европы в сфере импорта газа

Экономика и бизнес
9 марта, 19:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

Норвежский министр нефти и энергетики Терье Сёвикнес отметил, что между нефтегазовой добычей и борьбой с изменением климата нет противоречий

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" расширит возможности Европы в области импорта газа и не противоречит европейской энергетической безопасности. Об этом заявил в пятницу министр нефти и энергетики Норвегии Терье Сёвикнес, выступая в Атлантическом совете.

Он подчеркнул, что "трубопровод "Северный поток - 2" расширит возможности Европы по импорту газа, следовательно отсутствуют противоречия с европейской энергетической безопасностью", его слова приводятся в Twitter неправительственного аналитического центра. При этом Сёвикнес выразил надежду, "что в будущем в Европе будет здоровый спрос на норвежский газ". "Норвегия придает большое значение долговременным поставкам газа в Европу", - сказал глава ведомства.

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Он заявил об отсутствии противоречий между нефтегазовой добычей и борьбой с изменением климата. По мнению министра, существует необходимость как в ископаемых видах топлива, так и в возобновляемых источниках энергии. Так, налог на выбросы углекислого газа, по его словам, помог уменьшить объемы выбросов предприятий нефтегазовой отрасли, расположенных на континентальном шельфе Норвегии.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу "Северного потока", но будет начинаться не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее в качестве подрядчика в проект "Северный поток - 2" вошла норвежская компания Kvaerner, 30% которой принадлежат правительству Норвегии.

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