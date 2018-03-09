Модные стартапы пройдут обучение в акселераторе Национальной палаты моды

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Лучшие российские стартапы в области моды и дизайна отберут для обучения в бизнес-акселераторе для начинающих дизайнеров моды Fashion Futurum в марте этого года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Победители всероссийского бизнес-акселератора для начинающих дизайнеров моды Fashion Futurum, который пройдет в Москве с 11 по 15 марта 2018 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, пройдут шестимесячную программу тренингов, направленных на помощь и развитие собственного бизнеса. Планируется отобрать 20 дизайнеров и модных стартапов из порядка 100, подавших заявки",- сказал представитель АСИ.

Он отметил, что победители также смогут принять участие в следующей неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

"Программа Fashion Futurum подготовлена экспертами и участниками Национальной палаты моды и профильной рабочей группой рынка FashionNet Национальной технологической инициативы.