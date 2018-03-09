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Белый дом: США будут вести переговоры по пошлинам на сталь и алюминий с рядом стран

Экономика и бизнес
9 марта, 22:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

На данный момент от выплат таможенных сборов президент США планирует освободить Канаду, Мексику и Австралию

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. США намерены провести переговоры по вопросу введения торговых пошлин на импорт стали и алюминия с другими странами. Об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Как говорится во вчерашней прокламации президента [США Дональда Трампа], были две страны, которые исключены [освобождены от тарифов]. И у нас будет возможность провести переговоры по вопросам национальной безопасности с другими странами. И мы будем делать это с рядом других стран", - сказала она.

Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд
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