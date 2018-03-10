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В Архангельской области открывают три новых предприятия леспрома

Экономика и бизнес
10 марта, 0:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 10, марта. /ТАСС

В компании уверены, что новые предприятия позволят не только создать новые рабочие места, но и вывести отрасль региона на более высокий уровень

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Группа компаний УЛК открывает в субботу производство тонкомерной древесины, пеллетный завод и семеноводческий комплекс по выращиванию хвойных пород деревьев в Устьянском районе Архангельской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УЛК.

"Мы запускаем три предприятия в сфере лесной промышленности, которые позволят не только создать новые рабочие места, но и вывести отрасль региона на более высокий уровень. Так, в Устьянском районе начнет работу комплекс по глубокой переработке тонкомерной хвойной древесины мощностью 900 тыс. кубических метров в год, что вместе с действующим производством позволит перерабатывать 1,5 млн тыс. кубических метров древесины в год. Работа этих предприятий станет безотходной благодаря новому заводу по производству пеллет. В обновленном семеноводческом комплексе в этом году будет выращено 9 млн сеянцев елей и сосен", - сказали в пресс-службе.

Работа над проектом предприятия по глубокой переработке древесины началась в 2014 году, а строительство - в 2016 году. В состав завода вошли два цеха по сортировке круглых лесоматериалов, котельная, лесопильный цех с двумя линиями распиловки, сушильные туннели, цех сортировки сухих пиломатериалов и железнодорожные пути. Стоимость проекта - 5,8 млрд рублей.

Стоимость обновления лесопитомника составила 100 млн рублей, в 2017 году удалось вырастить в две ротации 6 млн сеянцев. В 2018 году этот показатель планируется увеличить до 9 млн.

Также в Устьянском районе начнут работу несколько объектов социальной сферы: новое здание регистратуры районной больницы, дом культуры со зрительным залом на 140 мест в поселке Богдановский и ледовый дворец площадью 4 тыс. квадратных метров с тренажерным залом, фитнес-студией и кафе.

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