WSJ: в минторге США заявили о сокращении объемов производства металлов для военных нужд

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Массовые поставки в США стали и алюминия из-за рубежа привели к тому, что в стране за последние годы осталось крайне мало мощностей по выплавке металлов для нужд оборонной промышленности. Об этом говорится в статье министра торговли США Уилбура Росса, опубликованной в пятницу в газете The Wall Street Journal.

"С 1998 года закрылось несчетное количество заводов по производству алюминия и выплавке стали, - отмечает министр. - Более 75 тыс. рабочих мест, связанных с выплавкой стали, были ликвидированы". По его словам, "сегодня в США имеется лишь один сталелитейный завод, который может выпускать новейшие сплавы, которые применяются в обшивке бронемашин". Кроме того, как отметил Росс, в США остался только "один завод, который может производить алюминий высокого качества" для применения в авиационно-космической технике оборонного назначения.

Росс заверил, что "несправедливые торговые практики со стороны таких стран, как Китай создают беспорядок на мировых рынках". По его словам, имеется "угроза национальной безопасности" США. Министр выразил уверенность в том, что введение новых ограничительных мер сможет изменить ситуацию.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

Глава минторга США также отметил, что введение пошлин лишь незначительно изменит цены для потребителей в США. Росс также добавил, что не ожидает начала торговых войн.