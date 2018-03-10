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Volkswagen отзовет более 33 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с дренажным клапаном

Экономика и бизнес
10 марта, 9:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, марта. /ТАСС

Речь идет о модели Touareg

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ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзовет с китайского рынка 33 тыс. 142 автомобиля из-за дефекта дренажного клапана. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Меры коснутся транспортных средств модели Touareg, произведенных в период с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года.

По словам источника агентства, дефект дренажного клапана может привести к сливу воды из двигателя автомобиля и возникновению аварийной ситуации.

Отзыв транспортных средств начнется 30 апреля.

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