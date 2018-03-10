Отказ России от участия в ЦЕРН не повлияет на поставки Росатома

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" продолжит сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН), и в случае заказа от нее будет поставлять необходимое оборудование, несмотря на отзыв Россией заявки на вступление в организацию. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Росатома.

"Росатом поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в ЦЕРН оборудование при соответствующем заказе", - сказали в госкорпорации.

Отзыв Россией заявки на вступление в ЦЕРН "абсолютно никак не скажется" на реализации совместных научных проектов в атомной сфере Росатома и зарубежных участников, добавили в госкорпорации.

Ранее СМИ сообщили, что Россия в конце прошлого года объявила о том, что не намерена становиться ассоциированным членом ЦЕРНа, но решение Москвы "не повлияет на текущее сотрудничество", так как ЦЕРН давно и успешно сотрудничает с Россией по широкому кругу вопросов.

Европейская организация ядерных исследований со штаб-квартирой в Женеве была создана в 1953 году. Полноправными членами организации являются 20 европейских стран, а ряд государств, в частности США, Япония, Индия и Россия, имеют статус наблюдателей. В 2010 году ЦЕРН принял решение дать неевропейским странам право на статус ассоциированного члена. На данный момент этот статус уже получили Индия, Пакистан, Турция и Украина.

В 2012 году Россия подала заявку на вступление в ЦЕРН в качестве ассоциированного члена. Этот статус обязывает страну платить взносы в бюджет организации, но она получает право голоса в Совете ЦЕРНа, ее граждане могут становится штатными сотрудниками организации.