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СМИ: Япония будет просить у США освободить ее от таможенных сборов на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
10 марта, 12:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, марта. /ТАСС

Ранее минэкономики Японии дало понять, что рассмотрит возможные ответные действия в рамках ВТО на решение США

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ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Японии будет просить США не вводить пошлины на ее сталь и алюминий. Об этом в субботу заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

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"Мы будем настоятельно просить этого", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее японские власти выразили сильное сожаление в связи с решением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия, а министерство экономики, торговли и промышленности страны дало понять, что Япония рассмотрит возможные ответные шаги в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Япония ежегодно экспортирует около 2 млн тонн стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

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