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Министр науки КНР: развитие инноваций обеспечило 2 млн рабочих мест в стране в 2017 году

Экономика и бизнес
10 марта, 12:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, марта. /ТАСС

Расходы Китая на научно-исследовательские разработки выросли в 2017 году на 71% по сравнению с 2012 годом, достигнув $279 млрд

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ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай в 2017 году создал более 2 млн новых рабочих мест за счет реализации программы развития инновационного потенциала и предпринимательства в стране. Об этом в субботу на пресс-конференции на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр науки и техники Вань Ган.

"В результате реализации программы развития инноваций и предпринимательства "Шуанчуан" в Китае в 2017 году было создано более 2 млн новых рабочих мест, - сказал он. - А с момента запуска инициативы в 2012 году было зарегистрировано более 21 млн компаний".

Вань Ган отметил, что "страна намерена и дальше поощрять развитие этих двух направлений в целях укрепления сотрудничества между компаниями, институтами и предпринимательством".

"Прогресс в области научно-исследовательских разработок играет жизненно важную роль в повышении качества жизни населения, улучшении системы здравоохранения и борьбе с бедностью", - продолжил министр. "Также необходимо уделять особое внимание кооперации предпринимателей и финансовых институтов в целях получения соответствующей поддержки", - добавил он.

По данным ведомства, на конец 2017 года в стране насчитывалось около 4,2 тыс. производственных площадей, более 3 тыс. научно-исследовательских инкубаторов, свыше 400 бизнес-акселераторов и 150 зон развития высокотехнологичного производства.

В 2017 году расходы Китая на научно-исследовательские разработки составили 1,76 трлн юаней (более $279 млрд), что на 71% больше, чем в 2012 году.

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