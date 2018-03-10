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Китай впервые провел испытания поезда длиной более 400 м на скорости 350 км/ч

Экономика и бизнес
10 марта, 14:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, марта. /ТАСС

Транспортное средство способно перевозить более тысячи человек одновременно

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ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Испытания высокоскоростного поезда "Фусин" длиной 415 м и максимальной скоростью движения 350 км/ч были проведены в Пекине. Согласно опубликованному в субботу сообщению железнодорожной корпорации Китая CRRC Tangshan, тестирование подобного состава было осуществлено впервые.

Сообщается, что новый прототип поезда состоит из 16 вагонов, что в два раза превышает длину предыдущих моделей подобных высокоскоростных составов. Транспортное средство способно перевозить более 1,1 тыс. пассажиров одновременно.

Новый состав находится на стадии испытаний: всего планируется осуществить 28 предварительных тестов, прежде чем разработка поступит в массовое производство.

Поезда модели "Фусин" представляют собой новое поколение высокоскоростных составов. Они полностью сконструированы в Китае, обладают пониженным энергопотреблением и отличаются более длинным сроком службы.

На сегодняшний день максимальная скорость движения высокоскоростных пассажирских поездов в Китае составляет 350 км/ч. В сентябре 2017 года подобные составы начали курсировать на самом оживленном направлении Пекин - Шанхай. В течение одного дня они перевозят около 505 тыс. пассажиров.

Протяженность железнодорожных путей в Китае составляет около 124 тыс. км, из них более 22 тыс. км - высокоскоростные железнодорожные магистрали.

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