В Архангельской области два населенных пункта могут выйти из числа моногородов

АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Два города Архангельской области - Октябрьский и Северодвинск - могут выйти из числа моногородов региона. Об этом сообщил ТАСС после церемонии открытия новых предприятий группы компаний "УЛК" губернатор региона Игорь Орлов.

"У нас семь моногородов, из них два находятся в таком хорошем состоянии, что могут выйти из состава моногородов, мы над этим много работаем. Пять находятся в более сложной ситуации, но по всем разработаны сегодня соответствующие планы, они реализуются, разработаны карты, и мы эти планы воплощаем в жизнь. Рассчитываем, что такая динамика, которая позволит менять настроение в моногородах, у нас будет сформирована", - сказал он, пояснив, что статуса моногорода могут быть лишены Октябрьский и Северодвинск.

По словам губернатора, большую роль в развитии моногородов и диверсификации экономики играют предприниматели, "потому что без них создавать рабочие места и менять ситуацию в моногородах нам не удастся".

"Все моногорода региона очень разные: в одном нужно создать 54 рабочих места - и это изменит ситуацию, а в другом нужно создать почти 2 тыс. рабочих мест. Все семь проектов (развития моногородов - прим. ТАСС) очень разные. Все они по-разному заточены на объемы инвестиций, на создание рабочих мест, но самое главное они направлены на то, чтобы изменить настроение замкнутости и оторванности в этих городах", - добавил Орлов.

Он также отметил, что значительное место в развитии поселка Октябрьский - центра Устьянского муниципального района Архангельской области - занимает группа компаний УЛК. 10 марта при участии на территории района было открыто три новых объекта лесоперерабатывающей промышленности: производство тонкомерной древесины мощностью 900 тыс. куб. м сырья по входу, пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн древесно-топливных гранул и семеноводческий комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород. Кроме производств в Устьянском районе начали работу несколько объектов социальной сферы: здание регистратуры районной больницы, дом культуры со зрительным залом на 140 мест в поселке Богдановский и ледовый дворец площадью 4 тыс. кв. м с тренажерным залом, фитнес-студией и кафе в деревне Березник.